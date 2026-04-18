Дмитриев раскрыл, сколько баррелей нефти затронет снятие санкций с сырья РФ

Напомним, Министерство финансов США опубликовало новую генеральную лицензию, регулирующую операции с российской нефтью, ранее загруженной на танкеры. Согласно лицензии, до 16 мая 2026 года разрешается проводить операции, связанные с продажей, перевозкой и разгрузкой сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, если они были погружены на суда не позднее 17 апреля 2026 года. Речь идёт о сделках и действиях, которые обычно сопровождают такие поставки, включая транспортировку и передачу груза.