Россиянам назвали способ передачи вируса оспы обезьян

Академик Покровский: Вирус оспы обезьян передается только при тесных контактах.

Источник: Комсомольская правда

Оспа обезьян не обладает высокой заразностью и передается только при очень тесном общении. Об этом сообщил РИА Новости эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.

«Это заболевание не показывает высокую заразность и протекают случаи довольно легко, за исключением тех людей, у кого диагностирован вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)», — проинформировал эксперт для РИА Новости.

Он добавил, что в большинстве случаев оспа обезьян сопровождается сыпью и повышением температуры тела.

Покровский отметил, что сейчас оспа обезьян чаще всего встречается в Европе. Для профилактики стоит избегать общения с симптоматичными людьми и не ездить в эндемичные страны.

В Домодедовской больнице Подмосковья в данный момент проходят лечение двое больных оспой обезьян.

По словам экс-главгоссанврача РФ Геннадия Онищенко, необходимости прививаться от оспы обезьян сейчас нет, однако следует начать готовиться.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше