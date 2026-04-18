Россиянам назвали способ передачи вируса оспы обезьян

Оспа обезьян не обладает высокой заразностью и передается только при очень тесном общении. Об этом сообщил РИА Новости эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.
«Это заболевание не показывает высокую заразность и протекают случаи довольно легко, за исключением тех людей, у кого диагностирован вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)», — проинформировал эксперт для РИА Новости.
Он добавил, что в большинстве случаев оспа обезьян сопровождается сыпью и повышением температуры тела.
Покровский отметил, что сейчас оспа обезьян чаще всего встречается в Европе. Для профилактики стоит избегать общения с симптоматичными людьми и не ездить в эндемичные страны.
В Домодедовской больнице Подмосковья в данный момент проходят лечение двое больных оспой обезьян.
По словам экс-главгоссанврача РФ Геннадия Онищенко, необходимости прививаться от оспы обезьян сейчас нет, однако следует начать готовиться.