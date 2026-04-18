AP: Медведь напал на двух американских солдат на военной базе в Анкоридже

Двое американских военнослужащих пострадали от нападения медведя на тренировочной территории военной базы на Аляске. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщило агентство Associated Press.
— Два военных получили травмы после того, как столкнулись с бурым медведем на гористой местности в Анкоридже, — сказано в статье.
Инцидент произошел в четверг, 16 апреля, когда военнослужащие участвовали в тренировках по ориентированию на местности в Арктик-Вэлли — части тренировочной территории объединенной базы Эльмендорф-Ричардсон.
О состоянии раненых не сообщается, также не проводятся подробности произошедшего. Известно только, что при встрече с медведем военные применили слезоточивый газ, говорится в публикации.
