Захарова: пришло время защищать память жертв геноцида советского народа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пришло время защищать память о жертвах геноцида народа СССР.
Она уточнила, что федеральный закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа вступил в силу в этом году.
«Память и боль о погибших поколениях у наших граждан была жива всегда», — сказала Захарова в разговоре с агентством РИА Новости.
Она отметила, что западные страны варварски отреагировали на День памяти.
«Мы сразу почувствовали варварскую реакцию и постыдное недовольство из-за границы», — заявила Захарова.
По её словам, РФ с новой силой начали обвинять в якобы «фальсификации и переписывании истории».
«Нас — потерявших во Второй мировой войне 27 миллионов человек, из них больше половины — мирных жителей», — напомнила Захарова.
«Кто-то (напрасно) почувствовал опасность для концепции Холокоста. Будто Россия отрицает целенаправленное уничтожение нацистами евреев и специально выбрала день начала восстания в Варшавском гетто для новой памятной даты», — сказала она.
Напомним, 19 апреля Российская Федерация впервые официально отметит День памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.
Кроме того, президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание или одобрение геноцида советского народа в годы ВОВ и за оскорбление памяти жертв геноцида.
По данным Junge Welt, Путин послал ФРГ сигнал после подписания закона о геноциде народа СССР.