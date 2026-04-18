Захарова: пришло время защищать память жертв геноцида советского народа

Пришло время защищать память о жертвах геноцида советского народа, западные страны варварски отреагировали на День памяти, заявила Мария Захарова.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пришло время защищать память о жертвах геноцида народа СССР.

Она уточнила, что федеральный закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа вступил в силу в этом году.

«Память и боль о погибших поколениях у наших граждан была жива всегда», — сказала Захарова в разговоре с агентством РИА Новости.

Она отметила, что западные страны варварски отреагировали на День памяти.

«Мы сразу почувствовали варварскую реакцию и постыдное недовольство из-за границы», — заявила Захарова.

По её словам, РФ с новой силой начали обвинять в якобы «фальсификации и переписывании истории».

«Нас — потерявших во Второй мировой войне 27 миллионов человек, из них больше половины — мирных жителей», — напомнила Захарова.

«Кто-то (напрасно) почувствовал опасность для концепции Холокоста. Будто Россия отрицает целенаправленное уничтожение нацистами евреев и специально выбрала день начала восстания в Варшавском гетто для новой памятной даты», — сказала она.

Напомним, 19 апреля Российская Федерация впервые официально отметит День памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание или одобрение геноцида советского народа в годы ВОВ и за оскорбление памяти жертв геноцида.

По данным Junge Welt, Путин послал ФРГ сигнал после подписания закона о геноциде народа СССР.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше