Немоляева рассказала, чем обусловлена долговечность работ Рязанова

«Кино — искусство, которое очень быстро устаревает. Да, когда мы, артисты, снимались в “Гараже” и в “Служебном романе”, понимали, что будут хорошие фильмы. Но что это будут такие долговечные работы, мы и предположить не могли. Почему так? Я думаю, Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский — они же вместе тогда писали сценарий — очень хорошо видели психологию за обыденными событиями. Психологию человека, взаимоотношений», — сказала актриса.