Роспотребнадзор Омской области предупредил об опасности бешенства

Жителям Омской области напоминают об опасности бешенства. Это вирусное заболевание поражает центральную нервную систему и передаётся через укусы, царапины, а также при контакте со слюной заражённого животного.
Как написали в управлении Роспотребнадзора по Омской области, заболеть могут все теплокровные животные, в том числе собаки, кошки, крупный рогатый скот, лисы, волки, барсуки и еноты. Особую опасность представляют лисицы: они могут выходить к людям и передавать вирус домашним и сельскохозяйственным животным.
По данным специалистов, заражение возможно даже от внешне здорового животного: вирус появляется в слюне ещё до первых признаков болезни. Инкубационный период может длиться от нескольких недель до года.
У животных бешенство может проявляться по-разному. При буйной форме появляются возбуждение, агрессия, отказ от пищи, боязнь света и воды, сильное слюнотечение. При тихой форме животное становится слабым и апатичным, отказывается от еды, у него могут развиваться паралич и обильное слюноотделение.
Для профилактики владельцам рекомендуют ежегодно вакцинировать домашних животных. Собак следует выгуливать на поводке и в наморднике, а контактов с безнадзорными и дикими животными лучше избегать.
При укусе или царапине нужно сразу промыть рану водой с мылом, обработать антисептиком и обратиться в медучреждение. Курс бесплатной вакцинации проводят по схеме: в день обращения, затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни.