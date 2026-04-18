Жил как Робинзон, боролся с раком: умер актер Голощапов из «Адвоката»

15 апреля не стало заслуженного артиста России Бориса Голощапова. Коллеги и друзья вспоминают его не только как мастера сцены и кино, но и как человека необыкновенной доброты. Последние годы жизни актера были омрачены борьбой с тяжелым заболеванием. Врачи диагностировали у него онкологию.
Последний спектакль с «говорящим» названием.
Борис Голощапов вышел на пенсию в 2024 году. По словам его хорошей знкомой Ирины, его последним спектаклем стала постановка «Да здравствует Король!». Актер и собирался дальше здравствовать — у него были планы на пенсию, которые очень жестко скорректировала жизнь.
«Завершающий спектакль сыграл в 2024 году (“Да здравствует Король!” на сцене Воронежского Камерного театра). Чувствовал себя неважно, вышел на пенсию. Вскоре обнаружилась онкология, это уже было без шансов», — рассказала aif.ru знакомая актера по имени Ирина.
Робинзон в Радчино: как актер проводил последние годы.
По словам Ирины, в последние годы Голощапов любил проводить время в уединении. У него был небольшой дом в Радчино, где он жил с ранней весны до осени.
«И самое любимое его дело — рыбалка в Радчино, в Рамонском районе. Там крохотная избушка, лодочка, и вот Борис Николаевич с ранней весны до осени жил там, как Робинзон… Глушь, тишина и размышления о жизни», — добавила она.
На своей странице в соцсети Голощапов иногда делился снимками своего дома и природы.
«Большой артист и прекрасный партнёр»: что говорят коллеги.
В разные годы Голощапов служил в театрах Риги, Горького, Тбилиси, снимался на Рижской киностудии.
Последние 10 лет он посвятил Воронежскому Камерному театру, где.
создал десятки образов в постановках по пьесам современных и классических авторов. Коллеги запомнили его как профессионала и очень порядочного человека.
«Я могу сказать, что он был для меня большой артист и прекрасный партнёр. Человек необыкновенной доброты и порядочности. Скорблю», — отметила актриса Тамара Цыганова.
Российской публике Голощапов известен по работам в кинопроектах «Адвокат», «Икорный барон» и «Горячая точка». Его голос хорошо знают поклонники японской анимации по анимационным фильмам «Принцесса Мононоке», «Евангелион 1.11: Ты (не) один», «Ковбой Бибоп» и другим.
Где и когда пройдет прощание.
Церемония прощания с заслуженным артистом России, актёром театра и кино Борисом Голощаповым пройдет 18 апреля. Об этом aif.ru сообщили в Воронежском Камерном театре.
«Прощание пройдет 18 апреля (суббота) в 9:00 у храма в честь иконы Божией Матери “Взыскание погибших” рядом с Коминтерновским кладбищем», — рассказали коллеги актера.