Глава Росгосцирка раскрыл, что происходит с животными-пенсионерами

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков рассказал в интервью РИА Новости, что цирковые животные почтенного возраста отправляются в природные парки.
«Передача в зоопарки возможна, но приоритет для нас — сохранение привычной среды обитания. В нашей стране созданы и с успехом работают природные парки, которые с радостью принимают наших четвероногих артистов», — сказал Беляков, отвечая на вопрос о том, что происходит с цирковыми животными-пенсионерами.
Всемирный день цирка отмечается ежегодно в третью субботу апреля, в 2026 году праздник выпадает на 18 апреля.