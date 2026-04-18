В Госдуме предложили проиндексировать социальные пенсии до 15%

Депутаты предложили установить минимальный уровень индексации социальных пенсий и связанных с ними выплат на отметке 15% с 1 апреля 2026 года. Инициатива предполагает распространение этого показателя на все категории получателей соответствующих выплат, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обращение парламетариев «Справедливая Россия» Сергея Миронова и Яны Лантратовой.

Источник: Life.ru

В документе речь идёт о необходимости унификации подхода к индексации социальных пенсий и выплат, которые рассчитываются исходя из их размера. Миронов сообщил, что с 1 апреля текущего года социальные пенсии увеличены на 6,8%. По его словам, ряд выплат, включая обеспечение военнослужащих и ветеранов Великой Отечественной войны, в текущей системе расчётов ориентирован на уровень около 14,8%.

Лантратова отметила, что социальные пенсии в России получают более трёх миллионов человек, включая пожилых граждан, людей с инвалидностью и тех, кто не сформировал страховой стаж. Авторы инициативы считают, что повышение индексации может снизить риски бедности среди уязвимых групп.

Ранее стало известно, что с 1 октября в России планируется индексация военных пенсий. Сейчас в бюджете заложен уровень повышения в 4%, однако финальная цифра может измениться ближе к осени. Механизм расчёта отличается от страховых и социальных пенсий. Размер выплат зависит от изменения денежного довольствия действующих военнослужащих.

