Трамп раскрыл состав делегации США на переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп обнародовал состав делегации, которая будет вести переговоры с Ираном. В нее вошли его спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, а также, с большой вероятностью, вице-президент Джей Ди Вэнс.
Трамп ранее выразил уверенность в успехе переговоров с Ираном, заявив, что для заключения сделки осталось разрешить лишь немногочисленные расхождения.
В интервью ABC Трамп отметил, что «Стив и Джаред отправятся, и, возможно, Джей Ди». По его словам, он пока не обсуждал этот вопрос со своим вице-президентом. Президент США уточнил, что переговоры пройдут «только в Исламабаде».
При этом ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не станут разблокировать иранские активы в обмен на обогащённый уран.
При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что Тегеран готов пойти на все условия и демонстрирует полную уступчивость.