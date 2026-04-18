В Чегдомыне открыли новый культурно-досуговый центр для молодёжи

В рабочем посёлке Чегдомын Хабаровского края открыли новый культурно-досуговый центр для молодёжи. Здание полностью отремонтировали по проекту «Комплексное развитие сельских территорий» Минсельхоза России, сообщили в правительстве края.
В 2025 году администрация района совместно с краевыми властями подала заявку и получила финансирование. В результате провели капитальный ремонт, заменили все инженерные сети, обновили фасад, кровлю, окна и двери, а также благоустроили территорию вокруг здания.
Сейчас в центре уже работают балетная школа, студия современного танца и театральная студия. Юные артисты встретили гостей яркой постановкой.
Губернатор Дмитрий Демешин отметил важность такого пространства для ребят.
«Наша задача — создавать условия, чтобы ребята могли дерзать, мечтать и воплощать свои идеи в жизнь», — сказал он.
В ближайшее время в центре планируют открыть студию робототехники. Также губернатор поставил задачу проводить здесь мероприятия и конкурсы федерального уровня. Новый центр, добавил он, должен стать настоящим местом притяжения для молодёжи Чегдомына — пространством творчества, идей и новых достижений.