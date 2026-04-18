Фицо назвал отмену права вето началом конца Евросоюза

Отмена права вето станет началом конца Евросоюза. Об этом в пятницу, 17 апреля, высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

— Отмена права вето — начало конца Европейского союза, начало конца этой важной международной организации, — заявил он на пресс-конференции, транслировавшейся словацким телеканалом ТА3.

В настоящее время в ЕС действует принцип единогласия, при котором каждая страна-член должна одобрить решение. Данный механизм закрепляет право вето за каждым государством и рассматривается как важный элемент защиты национального суверенитета.

16 апреля Роберт Фицо, комментируя попытки Евросоюза ослабить РФ и «поставить на колени», назвал такую стратегию неработающей и сказал, что русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от них кто-то другой.

Власти Словакии намерены подать иск в Суд Европейского союза из-за введенного запрета на импорт газа из России. Об этом 17 апреля сообщил премьер-министр страны.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше