Отмена права вето станет началом конца Евросоюза. Об этом в пятницу, 17 апреля, высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
— Отмена права вето — начало конца Европейского союза, начало конца этой важной международной организации, — заявил он на пресс-конференции, транслировавшейся словацким телеканалом ТА3.
В настоящее время в ЕС действует принцип единогласия, при котором каждая страна-член должна одобрить решение. Данный механизм закрепляет право вето за каждым государством и рассматривается как важный элемент защиты национального суверенитета.
16 апреля Роберт Фицо, комментируя попытки Евросоюза ослабить РФ и «поставить на колени», назвал такую стратегию неработающей и сказал, что русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от них кто-то другой.
Власти Словакии намерены подать иск в Суд Европейского союза из-за введенного запрета на импорт газа из России. Об этом 17 апреля сообщил премьер-министр страны.