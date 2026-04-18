Госэкспертиза одобрила проект нового велопешеходного моста на остров Татышев в Красноярске

Проект нового велопешеходного моста на красноярский остров Татышев одобрила госэкспертиза. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Сергей Верещагин.
Мэр отметил, что следующим этапом будет поиск подрядчика для строительства моста. К работам планируют приступить в этом году. Мост свяжет остров Татышев с Зеленой Рощей. В результате у красноярцев появится уникальное многокилометровое пространство для прогулок по левому берегу — почти до самого Николаевского моста.
Объект входит в программу подготовки к 400-летнему юбилею Красноярска.
«Сверились по реализации планов на региональном оргкомитете под руководством губернатора Михаила Котюкова. На этот год у нас 50 мероприятий. Из самых крупных: пополним парк газомоторных автобусов на 155 единиц, начнём обновление 15 общественных пространств: парки на Взлётке и Гвардейский, сквер Серебряный, Ярыгинская и Центральная набережные и другие, выполним ремонт фасадов зданий, в том числе домов-памятников, продолжим перевод частного сектора на экоотопление, строительство “Суриков-центра” и дороги в Солнечный», — уточнил Сергей Верещагин.
Также мэр Красноярска обратил внимание на улучшение качества уборки города. В частности, при поддержке губернатора закупается 50 единиц дорожной спецтехники и прорабатывается возможность поставки ещё 25 машин.
Кроме того, разрабатывается информационный портал 400-летия Красноярска с платформой обратной связи. В результате жители города смогут предложить свои идеи.
