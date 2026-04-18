Сводка о происшествиях за сутки от МЧС: жертв нет, пострадавшие есть

За минувшие сутки ликвидировано девять пожаров. Погибших и травмированных нет, — сообщается в утренней сводке МЧС по краю за 18 апреля. В поселке Идринское оперативно ликвидирован пал травы на площади 0,04 гектара. Огонь тушили краевые и федеральные пожарные, работали шесть человек и две единицы техники. На оказание помощи при ДТП силы и средства МЧС России за сутки выезжали четыре раза. Одно происшествие случилось на воде. В Балахтинско-Новоселовском муниципальном округе, на реке Чулым в районе деревни Таловая перевернулась лодка, в которой находилось двое мужчин. Самостоятельно из воды выбрался один человек. Позже спасатели нашли и второго, к счастью, живого. Его доставили в местную больницу.