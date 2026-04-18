AP: на базу в Анкоридже пришёл бурый медведь и растерзал военных США

Двое военнослужащих ВС Соединённых Штатов получили травмы в результате встречи с бурым медведем на военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска).
«Двое американских военных получили травмы после того, как столкнулись с бурым медведем на гористой тренировочной местности в Анкоридже… Инцидент произошёл в четверг, когда военные участвовали в “тренировочном мероприятии по ориентированию на местности” в Арктик-Вэлли, части тренировочной территории объединённой базы Эльмендорф-Ричардсон», — говорится в сообщении.
Солдаты ВС США использовали слезоточивый газ против медведя. Другие подробности, в том числе о состоянии пострадавших, не приводятся.
Напомним, по данным ABC News, в феврале этого года трое медведей внезапно появились на горнолыжной трассе в Northstar California Resort, находящемся в районе озера Тахо в штате Калифорния. Они пересекли склон, когда там каталось большое количество лыжников и сноубордистов.