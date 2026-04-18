AP: на базу в Анкоридже пришёл бурый медведь и растерзал военных США

«Двое американских военных получили травмы после того, как столкнулись с бурым медведем на гористой тренировочной местности в Анкоридже… Инцидент произошёл в четверг, когда военные участвовали в “тренировочном мероприятии по ориентированию на местности” в Арктик-Вэлли, части тренировочной территории объединённой базы Эльмендорф-Ричардсон», — говорится в сообщении.