Более 70% переселённых нижегородцев получают жильё в новостройке

В городской Думе Нижнего Новгорода обсудили результаты работы департамента строительства за 2025 год. Как сообщила директор ведомства Татьяна Гераськина на заседании профильной комиссии 17 апреля, за прошедший год в рамках региональной программы расселения жилье получили 1180 человек. Председатель комиссии Михаил Иванов подчеркнул, что ключевым достижением стал переход на предоставление квартир в новых домах, а не на вторичном рынке.
Для реализации программы в Автозаводском и Сормовском районах уже введены в эксплуатацию два многоквартирных дома на 298 квартир. В 2026 году планируется сдача еще одного объекта на улице 40 лет Победы, где предусмотрено 261 жилое помещение. По словам депутатов, возведение муниципальных новостроек является наиболее эффективным способом решения проблемы ветхого фонда.
Помимо жилья, в городе активно развивается социальная инфраструктура. В рамках нацпроекта «Семья» ведется строительство пяти детских садов в Советском, Автозаводском и Кстовском районах. Также в планах значится возведение новых корпусов для школ № 103 и № 134, а в четырех школах и трех детсадах уже завершен капитальный ремонт.
