Более 70% переселённых нижегородцев получают жильё в новостройке

В городской Думе Нижнего Новгорода обсудили результаты работы департамента строительства за 2025 год. Как сообщила директор ведомства Татьяна Гераськина на заседании профильной комиссии 17 апреля, за прошедший год в рамках региональной программы расселения жилье получили 1180 человек. Председатель комиссии Михаил Иванов подчеркнул, что ключевым достижением стал переход на предоставление квартир в новых домах, а не на вторичном рынке.