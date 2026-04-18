Минпросвещения определило нагрузку на старшеклассников

Министерство просвещения России определило объем учебной нагрузки старшеклассников за два года. Об этом 18 апреля сообщил эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

«Федеральный государственный образовательный стандарт регламентирует минимальное и максимальное количество часов на уровень образования. Так, объем учебных часов старшеклассника за два года обучения (10−11 класс) согласно стандарту составляет от 2312 до 2516 часов», — заявил Костенко в интервью «РИА Новости».

Он уточнил, что минимальное значение (2312 часов) рассчитано исходя из максимально допустимой недельной нагрузки по СанПиН при пятидневной учебной неделе (34 часа), а максимальное (2516 часов) — при шестидневной учебной неделе (37 часов).

Аналитики платформы «Дзен» 2 апреля сообщили, что новости становятся важным источником информации для подготовки старшеклассников к экзаменам, помогая им формировать аргументы и ориентироваться в актуальных темах. Согласно данным опроса, 58% школьников используют примеры из новостей при написании сочинений по русскому языку и литературе. Еще 27% читают такие материалы, чтобы лучше понимать современные темы и формировать собственную позицию, тогда как 15% предпочитают опираться только на классическую литературу.