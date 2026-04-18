Минпросвещения определило нагрузку на старшеклассников

Аналитики платформы «Дзен» 2 апреля сообщили, что новости становятся важным источником информации для подготовки старшеклассников к экзаменам, помогая им формировать аргументы и ориентироваться в актуальных темах. Согласно данным опроса, 58% школьников используют примеры из новостей при написании сочинений по русскому языку и литературе. Еще 27% читают такие материалы, чтобы лучше понимать современные темы и формировать собственную позицию, тогда как 15% предпочитают опираться только на классическую литературу.