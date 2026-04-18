Потепление до +21 и дождь: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 18 апреля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 18 апреля порадует теплом до +20 градусов. По области местами возможны дожди и порывистый ветер. Подробный прогноз на субботу узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 18 апреля в донской столице ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер восточной четверти разовьет скорость до 5 — 10 м/с. В ночь на 19 апреля будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Ветер восточного и северо-восточного направления сменится на северо-западный, его скорость составит 5 — 10 м/с.
В Ростовской области в субботу будет облачно с прояснениями. Местами по северу пройдет небольшой дождь, на остальной территории обойдется без существенных осадков. Ветер восточной четверти задует со скоростью 5 — 10 м/с, днем местами порывы усилятся до 12 — 14 м/с. В ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Восточный и северо-восточный с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5 — 10 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 18 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +18 — +20 градусов. В ночь на 19 апреля столбики термометров опустятся до +5 — +10 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в субботу составит от +14 до +19 градусов, местами — до +21. В ночь на воскресенье ожидается от +7 до +12 градусов, местами похолодает до +3.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
