Хабаровчане завоевали бронзу на Спартакиаде МЧС России по плаванию

В Астрахани завершился Всероссийский этап Спартакиады МЧС России по плаванию. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сборная Дальневосточного федерального округа была представлена двумя спортсменами из Хабаровского края. Юлия Куликова, старший инженер ЦУКС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, завоевала бронзовую медаль среди женщин в своей возрастной категории. Василий Костычев, старший пожарный Специального управления ФПС № 24 МЧС России, стал бронзовым призёром среди мужчин. Также сборная ДФО заняла третье место в командной эстафете 4×50 метров.
В общем зачёте сильнейшей стала команда Сибирского федерального округа. Второе место заняли спасатели из Уральского федерального округа, третье — спортсмены из Центрального федерального округа. Хабаровчане внесли весомый вклад в успех дальневосточной сборной и достойно представили регион на всероссийской арене.
