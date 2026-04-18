Чипсы приводят детей к ожирению: врач раскрыла, в чем причина

Один яркий пакетик чипсов может «перепрограммировать» вкус ребенка так, что в дальнейшем может сказаться на здоровье. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог и эксперт телеканала «Доктор» Дарья Русакова рассказала KP.RU, как снеки c глутаматом натрия (Е621) влияют на организм малышей.
«На самом деле все не так страшно: глутамат натрия вырабатывается в самом организме и в естественном виде содержится в помидорах и выдержанных сырах. И в умеренных количествах он даже полезен. Но в избыточном, действительно, может быть токсичным», — объяснила Русакова.
У многих формируется зависимость от этой добавки, и обычные продукты уже не кажутся такими вкусными Особенно опасно это для детей. Чипсы, сухарики и сладкие снеки щедро приправлены усилителями вкуса и вредными жирами.
Ребенок быстро привыкает к сверхъяркому вкусу. В результате у малышей уже в раннем возрасте формируются вредные пищевые привычки, которые часто приводят к лишнему весу и ожирению.
Ранее врач Елена Павловская отметила, что проблема чипсов заключается в больших упаковках, рассчитанных на несколько человек, при этом на них часто не указывается размер одной порции.