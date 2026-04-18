Народные приметы на 19 апреля: чего нельзя делать на Красную горку?

19 апреля на Руси отмечали Красную горку. Этот праздник в народном календаре значился также как Фомино воскресенье, называют этот день и Антипасхой.
Красная горка в старину считалась торжеством в честь прихода весны. Люди выходили на улицы, пели песни, водили хороводы и радовались теплу. Каждый хотел примкнуть к массовым гуляньям, весело провести время или даже найти вторую половинку.
Этот день у наших пращуров соединял в себе приметы дохристианских времен с церковными традициями, но нес в себе исключительно радость и положительные эмоции.
Сегодня расскажем, что было принято делать на Красную горку несколько веков назад, какое поведение было недопустимым и что следовало предпринять, дабы отвести от дома беду и обрести долгожданное счастье.
Народные приметы на 19 апреля: что нельзя делать.
19 апреля наши предки не сидели дома — это считалось нежелательным, ведь сулило целый год одиночества и слез. Не разрешалось избегать общения и отказываться от приглашения в гости. Люди верили, что из-за этого в жизни начнется черная полоса.
Не следует ругаться и спорить. Если с кем-то испортить отношения в этот день, то помириться в дальнейшем будет очень и очень сложно.
Нельзя плевать себе под ноги — к плохому урожаю и голоду. Не рекомендуется бросать мусор в костер или нецензурно выражаться у очага. Наказанием для нарушившего запрет может стать пожар в его избе.
Наши предки предупреждали: на Красную горку не стоит браться за изнурительную физическую работу, а то все весну спина болеть будет.
Чтобы не оглохнуть задолго до старости, 19 апреля не стоит слушать сплетников. Лучше держаться от таких людей подальше.
День не подходит для трудов, связанных с землей. Даже домашние цветы не рекомендуется пересаживать, так как не приживутся.
Строго-настрого запрещается отказывать в милостыне нищим. Если отвернуться от просящего, вскоре можно оказаться на его месте.
Не разрешается рубить деревья. Наши предки не сомневались: это приведет к гибели урожая.
Если верите в приметы, не выносите из дома мусор. Вместе с ним может уйти и мир в семье.
Народные приметы на 19 апреля: что можно делать.
На Красную горку наши пращуры обычно веселились на свежем воздухе. Народные гулянья — неотъемлемая часть этого весеннего праздника. И дети, и взрослые, и старики выходили на улицу, чтобы петь песни, водить хороводы и играть в различные игры.
Особое значение этой дате придавала молодежь. Парни и девушки активно знакомились в надежде встретить свою любовь. Стоит отметить, что и для свадеб этот день считается одним из самых удачных в году. Раньше говорили, что союз, заключенный на Красную горку, никто разрушить не сможет.
19 апреля всем одиноким нужно обязательно повидаться с кем-то из знакомых, живущих в счастливом браке. Якобы тогда можно будет рассчитывать на судьбоносную встречу со второй половинкой уже этой весной.
Чтобы не пропустить свою любовь, на Красную горку стоит надеть что-то красное. Такой совет мудрецы на Руси давали как девушкам, так и юношам.
Также в давние времена существовала примета о веснушках. Если у кого они проявятся именно 19 апреля, этот человек будет как никогда удачлив и счастлив.
Народные приметы о погоде на 19 апреля.
Сильный дождь на Красную горку — добрый знак. В старину говорили, что осадки сулят щедрый урожай овса и льна ближайшим летом.
Если к этому дню резко похолодало и начался снег, еще неделю не потеплеет.
Гром 19 апреля — к засухе летом.
Если на улицы опустился туман, в мае будет жарко.
Резкое потепление на Красную горку указывает на то, что осень будет поздней, а следующая зима — мягкой.
Именинники 19 апреля.
В этот день именины отмечают Еремей, Мефодий и Павел.