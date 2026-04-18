Врач разрушила миф о «безопасной фруктозе»

Многие люди выбирают продукты с надписью «без сахара», считая их более полезной альтернативой сладкому. Однако врач-диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Дарья Русакова в беседе с KP.RU рассказала, что сахарозаменители могут скрывать риски, о которых важно знать заранее.
«Продукты с фруктозой часто воспринимаются как “разрешенные” для диабетиков, но их избыток ускоряет развитие сахарного диабета», — пояснила специалист.
Разные виды заменителей сахара по-разному влияют на организм. Так, сукралоза (Е955) ранее считалась полностью безопасной, однако новые исследования указывают на возможное негативное влияние на клетки кишечника. Стевия (Е960) тоже не всегда безвредна. При низком качестве сырья она может содержать токсичные примеси.
Диетолог отметила, что в питании всегда важен баланс. Вещества, которые считаются полезными, при избытке могут приносить вред.
