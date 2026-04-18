Врач предупредила, почему подсластители могут быть опаснее сахара

Диетолог Русакова: сахарозаменители в избытке могут быть токсичными.

Источник: Комсомольская правда

Многие в погоне за здоровым питанием отказались от сахара и перешли на его заменители. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Дарья Русакова рассказала KP.RU, насколько безопасны популярные альтернативы.

«Во всем нужна мера и разумный подход. Даже полезные ингредиенты в большом количестве вредны. Выходит, что небольшое количество обычного сахара в рационе может оказаться меньшим злом, чем злоупотребление химическими подсластителями», — предупредила Русакова.

По ее словам, некоторые заменители несут скрытую опасность. Сукралоза (Е955) способна повреждать ДНК клеток кишечника и повышать риск аутоиммунных и онкологических заболеваний. Стевия (Е960) при некачественном сырье проявляет токсичные свойства, а избыток фруктозы ускоряет развитие сахарного диабета 2 типа.

Ранее диетолог Юргита Вараева также предупредила, что популярный сахарозаменитель может негативно влиять на здоровье печени. В больших количествах он повышает риск жировой болезни печени.