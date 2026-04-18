Немоляева: позитивный взгляд на жизнь отражается на внешности человека

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала оптимизм главным секретом красоты. В интервью ТАСС она отметила, что подход к жизни отражается на внешности человека.
«Есть один секрет, который передали мне мама с папой еще при рождении, — жизнелюбие и оптимизм. У меня всегда стакан наполовину полон. Есть приятель, который все время надо мной посмеивается, он говорит: “Светка, счастливая ты какая, все тебе нравится”. У меня жизнелюбивый настрой — думаю, вот что по-настоящему важно», — сказала актриса.
На просьбу поделиться мнением о том, отражается ли позитивный взгляд на жизнь на внешности человека, Немоляева ответила утвердительно. «Если люди живут с мрачной идеей, если им все не нравится, все раздражает, они становятся не то чтобы внешне отталкивающими, но вызывают желание уйти подальше. С ними не хочется общаться», — заключила она.
Актриса родилась 18 апреля 1937 года в Москве. В 1958 году с отличием окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (в настоящее время Высшее театральное училище, институт, им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России). Она является выпускницей курса народного артиста РСФСР Леонида Волкова. С 1959 года служит в Московском академическом театре им. В. Маяковского. Сегодня Немоляева отмечает свое 89-летие.
