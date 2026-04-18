Кого развивать, а кого увольнять: почему компании держатся на середнячках

Последствия интуитивных кадровых решений часто выглядят так: руководитель вкладывается в тех, кто не вырастет, и теряет тех, в кого стоило бы инвестировать. Это особенно болезненно, когда нет возможности расширять штат.
Можно ли сделать команду эффективнее, не нанимая новых людей? Да, если верно оценить потенциал людей и использовать эту информацию в работе и планировании.
Матрица потенциала 9 Box — один из самых известных и проверенных инструментов оценки команды. Она была разработана консалтинговой компанией McKinsey в 1970-х и с тех пор используется в компаниях по всему миру — от стартапов до корпораций из списка Fortune 500. Оценивать нужно два показателя: здоровье и эффективность.
«Критически важно следить за здоровьем всей команды, без здоровья невозможна эффективность команды и ее рост», — отдельно отметила Ксения Пешкова, коммерческий директор ЕРЗ. 16 апреля она провела событие «Как повысить эффективность команды, не расширяя штат» в Школе управления РБК.
Признаки здоровья команды.
Чтобы оценить здоровье команды, нужно учесть несколько индикаторов.
Прибыль на одного сотрудника. Ответ на вопрос, сколько денег приносит бизнесу каждый член команды. Если этот показатель растет без увеличения штата, значит команда не просто больше работает, но и эффективнее.
Процент выполнения КРІ и OKR. Это доля целей, которые команда закрывает в срок. Стабильно низкий процент — сигнал, что либо цели нереалистичны, либо людям не хватает ресурсов или компетенций.
Соблюдение сроков проектов. Важный вопрос: как часто команда укладывается в дедлайны. Регулярные срывы указывают не на лень, а на более серьезные структурные проблемы внутри команды.
Текучесть общая, текучесть «звезд» и «драйверов». Текучесть кадров сама по себе не проблема, но если уходят «звезды» и «драйверы», то команда теряет тех, кто генерирует основной результат. Это может быть косвенным признаком нездоровья компании — уходят именно те, кто может легко себе позволить смену работы.
ENPS — готовность рекомендовать компанию для работы. (Employee Net Promoter Score). Низкий ЕNPS — ранний индикатор проблем: люди еще не уходят, но уже не готовы звать сюда других.
Матрица эффективности.
Если со здоровьем команды все в порядке, то можно переходить к оценке эффективности.
Матрица эффективности 9 Box — это сетка 3×3:
по одной оси — текущая результативность сотрудника (низкая, средняя, высокая);
по второй оси — его потенциал роста (низкий, средний, высокий).Каждый сотрудник попадает в одну из девяти ячеек, Каждая ячейка предполагает конкретное управленческое решение.
Слабые сотрудники.
Нижний ряд матрицы: «аутсайдеры», «несоответствующие позиции» и «загадки».
Аутсайдеры — низкая результативность и низкий потенциал. Это самое простое кадровое решение: месяц на улучшение с еженедельным контролем. Если динамики нет — увольнение. Затягивать здесь дорого: такие сотрудники не только не приносят результат, но и снижают планку для остальных.
Несоответствующие позиции — высокий потенциал, но низкая результативность. Человек может быть сильным, но находится не на своем месте. Решение — не увольнять сразу, а попробовать ротацию внутри компании и наблюдать за прогрессом. Быстрых кадровых выводов здесь делать нельзя.
Загадки — сотрудники с впечатляющим прошлым опытом, которые пока не показывают сопоставимых результатов на новом месте. Нужно разобраться: это проблема адаптации, несовпадение с культурой или преувеличение прежних заслуг.
Средние сотрудники.
Середнячки — оплот любой компании. Это люди, которые стабильно выполняют свою работу на хорошем уровне. Они не требуют сложных управленческих решений — достаточно поддерживать их мотивацию и следить за результативностью. Ошибка — игнорировать их: именно эта группа обеспечивает операционную устойчивость бизнеса.
Будущие звезды — сотрудники со средней результативностью, но высоким потенциалом. Это главный объект для инвестиций в развитие: менторство, сложные проекты, обучение. При правильном подходе именно они переходят в категорию «звезд».
Высшая лига.
Эксперты и надежные исполнители — высокая результативность при среднем или низком потенциале роста. Они отлично делают свою работу и, как правило, не стремятся к карьерному продвижению. Сложных кадровых решений не требуют, но важно их ценить: признание, стабильность, роль наставника для младших коллег. Главный риск — принять их лояльность как должное и потерять.
Звезды — высокая результативность и высокий потенциал. Самые ценные и самые уязвимые сотрудники в команде. Они уже перерастают текущую роль, и если не предложить им новый масштаб задач — уйдут туда, где его предложат. Таких сотрудников переводят в бизнес-партнеры, ставят во главе новых направлений, для них разрабатывают индивидуальные программы мотивации и карьерного роста.
Как внедрить матрицу эффективности в работу: шесть шагов.
Определите критерии. Договоритесь, что конкретно в вашей компании означает «высокая результативность» и «высокий потенциал». Критерии должны быть одинаковыми для всех.
Оцените результативность — по KPI, достижению целей, выполнению требований должности.
Оцените потенциал сотрудников по четким критериям: обучаемость, инициативность, готовности брать на себя новые задачи и ответственность.
Проведите калибровочную сессию. Руководители и HR обсуждают оценки вместе — это снижает субъективность и «эффект любимчиков».
Разместите сотрудников на матрице и сформулируйте действия для каждой ячейки.
Пересматривайте, кто на каком месте находится в матрице, не реже раза в год. Люди меняются — матрица должна это отражать.
Матрица 9 Box не ответит на все вопросы, но заставит задуматься — и, возможно, переструктурировать команду. Если регулярно проводить чекап с ее помощью, то становится видна динамика: кто-то перерос свою должность, а кто-то, наоборот, застрял. Кого развивать, кого передвинуть, с кем расстаться — эти решения все равно принимает руководитель. Но с матрицей он сделает это на основе наглядной системы, а не ощущений.
На занятии в Школе управления РБК слушатели вместе с экспертом Ксенией Пешковой подробно с примерами разобрали, как оценивать команду с помощью матрицы 9 Box, повышать эффективность без расширения штата и принимать сложные кадровые решения — в том числе о расставании с теми, кто тормозит рост.
