В Хабаровском крае за месяц подорожал бензин, но дизель в цене не изменился

В Хабаровском крае в марте 2026 года выросли цены на бензин всех популярных марок — при этом дизельное топливо не изменилось в стоимости ни на копейку. Такую статистику опубликовал на текущей неделе Хабаровскстат.
Самый массовый бензин АИ-92 подорожал с 67,85 до 68,17 рубля за литр. АИ-95 вырос с 70,50 до 70,83 рубля, а высокооктановый АИ-98 и выше поднялся с 82,95 до 83,34 рубля за литр. При этом средняя цена дизельного топлива осталась ровно на прежнем уровне — ровно 84,36 рубля за литр.
Таким образом, разрыв между стоимостью бензина и дизеля в марте немного сократился. В марте большинство хабаровских автолюбителей заметили, что заправляться стало чуть дороже, в то время как владельцы дизельных машин не почувствовали никаких изменений.
Изменения цен на топливо традиционно фиксируют по итогам каждого месяца.