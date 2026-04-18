Джерси Овечкина стали вторыми по популярности в регулярном сезоне НХЛ

Овечкину 40 лет, в завершившемся для «Вашингтона» регулярном чемпионате он забросил 32 шайбы и сделал 32 голевые передачи. «Вашингтон» не попал в плей-офф. Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин летом примет решение, будет ли он продолжать карьеру в НХЛ.