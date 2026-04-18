Джерси Овечкина стали вторыми по популярности в регулярном сезоне НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Джерси «Вашингтона» с фамилией и номером российского нападающего Александра Овечкина заняли второе место в списке самых продаваемых в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Первое место в списке самых продаваемых заняли джерси канадского нападающего «Чикаго» Коннора Бедарда, на третьем месте в рейтинге канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Овечкину 40 лет, в завершившемся для «Вашингтона» регулярном чемпионате он забросил 32 шайбы и сделал 32 голевые передачи. «Вашингтон» не попал в плей-офф. Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин летом примет решение, будет ли он продолжать карьеру в НХЛ.
На счету Овечкина 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере, он лидирует в списке лучших снайперов в истории лиги. По абсолютному количеству голов (регулярный чемпионат + плей-офф) россиянин с 1 006 голами (929 + 77) занимает второе место после канадца Уэйна Гретцки, у которого 1 016 (894 + 122) шайб.