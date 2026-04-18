На маршрутах воздушного движения в Калининград сняли ограничения

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в Калининград и из него сняты, сообщила Росавиация.
«Временные ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в/из Калининграда сняты. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.