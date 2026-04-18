Волгоградцы отметят Красную горку

— В наименовании Красная горка прилагательное имеет древнее значение красивый, как и в названии Красная площадь. А горкой деревенские жители называют место гуляний, которое обычно бывает на небольшой возвышенности, — рассказывает известный волгоградский филолог Василий Супрун. — В каждой местности сложились свои ритуалы празднования Красной горки. Обычно дополнительно красят яйца, дети их катают или соревнуются, у кого яйцо более крепкое. А ещё в это воскресенье играют свадьбы, потому что до этого в течение 55 дней не венчают молодожёнов. Главное, все продолжают радоваться, что Спаситель воскрес и принёс «радость всему миру», как поётся в церкви.