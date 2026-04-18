Секрет ста лет. Долгожители центра России раскрыли свои лайфхаки

Работа была и днём, и ночью. Иной раз «скорая помощь» не выезжала в село, пока пациента на месте не осмотрит фельдшер. Телефон в Боровке был один, в школе. Сначала Татьяне Николаевне надо было на одном конце села посмотреть, что с больным, а потом бежать в школу, чтобы позвонить в «скорую», а это не один километр. Она ещё и в соседнюю деревню за пять километров днём и ночью на вызовы ходила!