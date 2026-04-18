Секрет ста лет. Долгожители центра России раскрыли свои лайфхаки

Долго и счастливо люди живут не только на Кавказе. Запас прочности, здоровья и оптимизма у наших нынешних героев огромен, их не сломили война, лишения, голод, годы нелёгкой работы. Где черпают силы долгожители Центральной России, выяснил nn.aif.ru.
«Некогда о плохом думать»!
«Я всегда была в движении. Наверное, потому столько лет и живу», — смеётся 103-летняя Татьяна Баранова, жительница села Боровка Нижегородской области.
Родилась Татьяна Николаевна в январе 1923 года на лесном кордоне, когда молодое советское государство возглавлял Ленин. Всё детство провела в местном лесничестве, на свежем воздухе. Бывало, говорит, шла в школу, а навстречу — волки…
После седьмого класса Татьяна поступила в фельдшерскую школу в Павлове, закончила её и в 17 лет получила направление в село Сноведь, трудились там в медпункте и колхозном роддоме. В Великую Отечественную войну, не отставляя основной работы, готовила медсестёр для отправки на фронт.
После войны с мужем и двумя сыновьями Татьяна Николаевна перебрались в Боровку. Там Баранова до пенсии трудилась фельдшером. Да каким! Односельчане вспоминают: она умела столько, сколько иной врач не сможет — принимала роды, удаляла зубы, даже делала несложные операции.
Работа была и днём, и ночью. Иной раз «скорая помощь» не выезжала в село, пока пациента на месте не осмотрит фельдшер. Телефон в Боровке был один, в школе. Сначала Татьяне Николаевне надо было на одном конце села посмотреть, что с больным, а потом бежать в школу, чтобы позвонить в «скорую», а это не один километр. Она ещё и в соседнюю деревню за пять километров днём и ночью на вызовы ходила!
А дома муж, двое детей, скотины полон двор. Две печи истопи, воды принеси… Чтобы всё успеть, вставала каждый день в четыре утра, а ночью опять могли разбудить и вызвать к больному. Но Татьяна Николаевна не роптала, не злилась.
До 98 лет Татьяна Баранова работала в огороде и до сих пор делает нехитрые дела по дому. Долгожительница — уже пять раз бабушка, шесть раз прабабушка и шесть — прапрабабушка. Соседи ласково зовут Татьяну Николаевну «королевишной» — говорят, что она самая красивая женщина «за сто» в Боровке.
«Почему я так долго живу? Всегда в делах была, некогда о плохом думать. И добра людям надо больше делать», — делится Татьяна Баранова.
Нагружает мозг.
Рязанка Галина Соболева 6 декабря 2025 года отметила 101-й день рождения — скромно, в семейном кругу. А вот 100-летний юбилей был с размахом — тогда Галина Александровна перемерила восемь кардиганов, сделала маникюр и укладку волнами.
Когда выбирали ресторан для юбилейного вечера, хотели пойти туда, где 10 лет назад праздновали 90-летие — тогда хозяин обещал банкет за свой счёт, если бабушка доживёт до 100. Галина Александровна дожила, а вот ресторан — нет…
Выбрала другое место. Сама продумывала меню, оценивала интерьер, выбирала музыку. Она вообще всё любит делать сама. Конечно, с основными покупками помогает дочка — она и перевезла маму поближе к себе. Но живёт Галина Александровна самостоятельно, и ко всему у неё свой подход.
Ветеран педагогического труда очень требовательна к себе — например, считает, что не слишком хорошо говорит. Хотя говорит она отлично, просто у неё, лектора общества «Знание», очень высокие критерии оценки.
Галина Соболева родилась в 1924-м, в детстве пережила голод, юность совпала с войной. Но она смогла получить педагогическое образование, хотя учиться приходилось в неотапливаемых аудиториях. А ещё совсем молоденькой Галина была вожатой в «Артеке» — судьба забросила её в легендарный лагерь в 1944 году, сразу после освобождения Крыма от фашистов. Она до сих пор без запинки чеканит артековские речёвки.
После войны Галина Александровна работала учителем истории, много лет отдала любимой профессии, создавала школу рабочей молодёжи в райцентре Кораблино. Кстати, школа под её руководством всегда была одной из лучших в СССР.
А параллельно с работой Галина Александровна была депутатом и, конечно, мамой двоих детей. Дочка пошла по маминым стопам — сегодня она заслуженный учитель РФ. Вообще, педагогическая линия в этой семье проходит через все поколения. Галина Соболева — и дочка учителя, и мама учителя, и свекровь учителя… А суммарный педагогический стаж семьи перевалил за 350 лет — династию продолжает внучка.
«Когда-то я говорила своим ученикам, что скоро наступит коммунизм. Я не доживу, а вот вы сможете увидеть. Всё это казалось так далеко… Но дожила до конца ХХ века, даже перешагнула в XXI, — улыбается Галина Соболева. — Многое из того, что сегодня стало повседневностью, в моей молодости казалось фантастикой».
Кстати, технические новинки нашего времени Галина Александровна освоила — гаджетами пользуется не хуже блогеров.
Даже перешагнув 100-летний рубеж, рязанка старается двигаться. Движение, по мнению Галины Александровны, — один из секретов долголетия.
А ещё Галина Соболева всегда интересовалась новым, никогда не давала мозгу отдыхать. И даже на второй век жизни продолжает интересоваться всем, что происходит вокруг.
«Когда поздравляют, всегда говорят: “Живи до 100 лет!” А что дальше, не говорят, — шутит Галина Александровна. — Так что поживём — увидим».
Общается с молодёжью.
Один из долгожителей Ярославля — 103-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Пеймер. Он воевал под Сталинградом и на Брянском направлении, освобождал Белоруссию, Литву, громил врага в Восточной Пруссии. Правда, 9 мая он встретил в заключении по политической статье… Дальше были шахты Воркуты и освобождение в 1952 году.
Михаил Пеймер потом окончил Кемеровский горный институт и всю жизнь трудился в Воркуте — теперь уже строил шахты. Карьеру завершил начальником комплекса реконструкции шахт Воркутинского угольного бассейна. И в 1984 году вернулся в Ярославль к своей первой любви Лидочке, с которой они счастливо прожили потом 30 лет.
Несмотря на все тяготы жизни, ярославец остался жизнерадостным, доброжелательным и чутким человеком. Одно из его хобби — сочинять стихи.
На пенсии Михаил Пеймер решил больше общаться с молодёжью. Именно это, по словам ветерана, и стало его стимулом жить: «Я сам себе установил регламент предполагаемого остатка активной жизни: встречаться с молодыми, рассказывать о своём поколении, об уникальном историческом пути нашей страны, Теперь это стало для меня потребностью. Жизнь наполнилась смыслом. Появился саморегулирующийся генератор, негасимый источник долголетия».
Каждый год — «Лыжня России».
Анатолия Митрофанова из Владимира каждый год можно встретить на «Лыжне России». Пока он не пропустил ни одной гонки. Анатолию Ивановичу 87, но он уверенно стремится к трёхзначному возрасту! Он кандидат в мастера спорта, член президиума областного клуба заслуженных работников физкультуры РФ «Элита» и исполкома Общероссийской федерации по футзалу.
«Я с детства занимаюсь спортом. А спорт, в первую очередь, это здоровье, самое важное, что у нас есть! — объясняет Анатолий Иванович. — В соревнованиях участвую не ради победы, а ради хорошего настроения!».
Всю жизнь Анатолий Иванович посвятил развитию физкультуры и спорта в своём городе и регионе. И на пенсии он по-прежнему участвует в спортивных мероприятиях. В 2013—2015 годах даже выиграл состязания по скандинавской ходьбе в Эрлангене (Германия). Митрофанов признаётся: именно жизнь в движении помогает ему выглядеть лет на 20 моложе, чем написано в паспорте.
Активность и умеренность.
Врач-гериатр, кандидат медицинских наук Светлана Пластинина (Нижний Новгород):
— Сказать, что на долголетие влияет только один фактор, мы точно не можем. Да, хорошо, если в роду были долгожители, но это не гарантирует, что вы отметите вековой юбилей.
Согласно исследованиям, как правило, долгожители длительное время занимались физическим трудом, то есть были в движении. Речь не только о работе. Такой человек и в свободное время не лежит на диване, а трудится в огороде, занимается домом, ходит в лес и так далее.
Ещё один доказанный фактор долголетия — умеренность в питании. Как правило, вековые юбиляры никогда в жизни не страдали ожирением или сахарным диабетом.
На продолжительность жизни, безусловно, влияет когнитивная активность. Мозгу необходимо всегда быть в работе. У человека должно быть много увлечений, интересов.
Большую роль играет социализация. Это и насыщенная общественная жизнь, и хорошие отношения в семье, и общение с друзьями. Человек деятелен и нужен окружающим.
В обозримом будущем, скорее всего, столетних юбиляров у нас в стране будет больше. На это в том числе влияют достижения современной медицины. Например, сейчас учёные ищут ген долголетия, который напрямую влияет на продолжительность жизни…