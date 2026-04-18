Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пентагоне отреагировали на сообщение о нехватке еды у военных США на Ближнем Востоке

Хегсет опроверг заявление о нехватке еды у военных США на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг сообщения о нехватке продовольствия у американских военнослужащих на Ближнем Востоке.

Ранее портал USA Today со ссылкой на родственников военных сообщал, что моряки Военно-морских сил (ВМС) США, находящиеся на кораблях в водах Персидского залива, могут столкнуться с дефицитом еды из-за перебоев в снабжении и доставке посылок на фоне продолжающегося конфликта в регионе.

Хегсет назвал эту информацию недостоверной. По его словам, проверка логистических данных показала, что авианосец USS Abraham Lincoln и десантный корабль Tripoli обеспечены продовольствием.

«У обоих есть довольствие — еда — первой категории более чем на 30 дней», — написал глава американского военного ведомства в социальной сети X.

Накануне были представлены совокупные потери США в военном конфликте с Ираном. Пентагон сообщил Конгрессу, что за первые шесть дней боев расходы составили 11,3 млрд долларов, а ежедневные затраты оцениваются в 1 млрд долларов. Таким образом, за полтора месяца военных действий общие расходы достигли 52 млрд долларов.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше