В Пентагоне отреагировали на сообщение о нехватке еды у военных США на Ближнем Востоке

Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг сообщения о нехватке продовольствия у американских военнослужащих на Ближнем Востоке.
Ранее портал USA Today со ссылкой на родственников военных сообщал, что моряки Военно-морских сил (ВМС) США, находящиеся на кораблях в водах Персидского залива, могут столкнуться с дефицитом еды из-за перебоев в снабжении и доставке посылок на фоне продолжающегося конфликта в регионе.
Хегсет назвал эту информацию недостоверной. По его словам, проверка логистических данных показала, что авианосец USS Abraham Lincoln и десантный корабль Tripoli обеспечены продовольствием.
«У обоих есть довольствие — еда — первой категории более чем на 30 дней», — написал глава американского военного ведомства в социальной сети X.
Накануне были представлены совокупные потери США в военном конфликте с Ираном. Пентагон сообщил Конгрессу, что за первые шесть дней боев расходы составили 11,3 млрд долларов, а ежедневные затраты оцениваются в 1 млрд долларов. Таким образом, за полтора месяца военных действий общие расходы достигли 52 млрд долларов.