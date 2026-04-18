Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен выходит за рамки своих полномочий. Об этом заявил внук экс-президента Франции Пьер де Голль.
«У нас есть председатель Европейской комиссии, которая делает вид, будто действует от имени европейских стран, присваивает себе полномочия, которых у нее нет», — отметил французский финансист.
По словам де Голля, глава ЕК берет на себя полномочия и в вопросах энергетической политики, несмотря на собственную уязвимость.
Финансист подчеркнул, что Франция должна в первую очередь ориентироваться на интересы своих граждан и пересмотреть текущий курс евроатлантической политики.
Ранее стало известно, что фон дер Ляйен грозит утрата должности на фоне усиливающихся разногласий с Европейским парламентом. По данным американских СМИ, напряжение усилилось после ее заявлений о ситуации на Ближнем Востоке и готовности поддерживать подход США.