Во Франции раскритиковали фон дер Ляйен: глава ЕК выходит за рамки полномочий

Финансист де Голль: фон дер Ляйен переходит границы своих полномочий.

Источник: Комсомольская правда

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен выходит за рамки своих полномочий. Об этом заявил внук экс-президента Франции Пьер де Голль.

«У нас есть председатель Европейской комиссии, которая делает вид, будто действует от имени европейских стран, присваивает себе полномочия, которых у нее нет», — отметил французский финансист.

По словам де Голля, глава ЕК берет на себя полномочия и в вопросах энергетической политики, несмотря на собственную уязвимость.

Финансист подчеркнул, что Франция должна в первую очередь ориентироваться на интересы своих граждан и пересмотреть текущий курс евроатлантической политики.

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен грозит утрата должности на фоне усиливающихся разногласий с Европейским парламентом. По данным американских СМИ, напряжение усилилось после ее заявлений о ситуации на Ближнем Востоке и готовности поддерживать подход США.

Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
