Волгоград в топ-10 РФ по работе с ветеранами СВО в 2025 году

В Волгоградской области за 2025 год фонд «Защитники Отечества» принял свыше 19 000 обращений от ветеранов СВО и их семей. 98% из этих вопросов решили положительно.
Для работы с людьми в регионе работает команда из 66 сотрудников, включая 56 социальных координаторов. Они принимают жителей в 33 муниципальных районах, 6 городских округах и во всех районах Волгограда.
Ветераны и их близкие чаще всего просили помочь с оформлением удостоверения участника боевых действий, получением социальных выплат и мер поддержки, организацией медицинского лечения. Также в фонде оказывают психологическую и бесплатную юридическую помощь.
Благодаря такой работе Волгоградская область вошла в топ-10 регионов России по трудоустройству ветеранов спецоперации. Итоги обсудили на заседании фракции «Единая Россия» под председательством Михаила Струка. Данные озвучила Анна Ганцева — депутат облдумы и руководитель регионального филиала фонда.
Отдельное внимание в фонде уделяют адаптации ветеранов к мирной жизни и поиску работы. В этом направлении работают партийные проекты «Моя карьера с Единой Россией» и «Цифровая Россия».
