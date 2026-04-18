Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоград в топ-10 РФ по работе с ветеранами СВО в 2025 году

Об этом сообщили в Волгоградской областной думе.

В Волгоградской области за 2025 год фонд «Защитники Отечества» принял свыше 19 000 обращений от ветеранов СВО и их семей. 98% из этих вопросов решили положительно.

Для работы с людьми в регионе работает команда из 66 сотрудников, включая 56 социальных координаторов. Они принимают жителей в 33 муниципальных районах, 6 городских округах и во всех районах Волгограда.

Ветераны и их близкие чаще всего просили помочь с оформлением удостоверения участника боевых действий, получением социальных выплат и мер поддержки, организацией медицинского лечения. Также в фонде оказывают психологическую и бесплатную юридическую помощь.

Благодаря такой работе Волгоградская область вошла в топ-10 регионов России по трудоустройству ветеранов спецоперации. Итоги обсудили на заседании фракции «Единая Россия» под председательством Михаила Струка. Данные озвучила Анна Ганцева — депутат облдумы и руководитель регионального филиала фонда.

Отдельное внимание в фонде уделяют адаптации ветеранов к мирной жизни и поиску работы. В этом направлении работают партийные проекты «Моя карьера с Единой Россией» и «Цифровая Россия».

Ранее сообщалось, из-за чего волгоградский миллиардер ушел из думы.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
