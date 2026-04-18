Депутаты Заксобрания в первом чтении согласовали закон о квоте рабочих мест для участников СВО

В Красноярском крае Законодательное Собрание в первом чтении поддержало законопроект «О квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции в Красноярском крае». Инициатором документа выступила прокуратура края.
На сессии краевого парламента прокурор Красноярского края Роман Тютюник напомнил, что закон облегчит социальную адаптацию бойцов, вернувшихся к мирной жизни. Для Красноярского края проблема трудоустройства участников СВО остается актуальной, в помощи нуждаются около 20% демобилизованных.
Как показывает статистика, участники СВО часто сталкиваются с трудностями при возвращении к гражданской жизни. Среди причин — проблемы со здоровьем, необходимость адаптации к изменившимся условиям труда. Проект закона предусматривает обязанность работодателей с численностью сотрудников более 100 человек выделять 1% рабочих мест для трудоустройства участников СВО. Документ предлагает поддержку компаний, которые выполняют это требование, в качестве возмещения затрат, и ответственность за его невыполнение.
В ходе обсуждения Александр Ратахин предложил в последующем в связи с особой социальной значимостью взять правоприменение закона на контроль, сделать его по-настоящему рабочим. Павел Семизоров призвал расширить целевую аудиторию законопроекта, включив в него всех ветеранов боевых действий. Артур Аветисян сказал, что необходимо учитывать при трудоустройстве нормы профессиональных стандартов профессий, в том числе в образовательные организации.
Выступая от профильного комитета, Илья Зайцев пояснил, что ко второму чтению документ будет доработан, чтобы в результате в крае появился работающий механизм поддержки участников СВО.
Алексей Додатко отметил, что на текущей сессии во втором чтении будет рассмотрен законопроект о предоставлении работодателям субсидий из краевого бюджета при трудоустройстве граждан, испытывающих сложности с поиском работы, в том числе участников СВО. Таким образом, в крае складывается система трудоустройства участников СВО, которая будет включать учет демобилизованных, контроль и стимулирование работодателей.
«Мы системно подходим к вопросам социальной адаптации участников специальной военной операции. Значительная часть военнослужащих продолжает исполнять свой долг, однако уже сейчас есть те, кто возвращается к мирной жизни и нуждается в поддержке при трудоустройстве и социальной интеграции. Эта задача требует заблаговременного и комплексного решения. Сегодня вопросы трудоустройства участников СВО решаются в режиме индивидуального сопровождения, и большинство обращений находят своё разрешение. Тем не менее мы должны быть готовы действовать системно. Законопроект уже принят в первом чтении. В текущей редакции он предусматривает, что организации численностью свыше 100 сотрудников обязаны вести специальный учёт рабочих мест, зарезервированных по квоте для участников специальной военной операции. Для обеспечения реальной эффективности закона требуется детальная проработка механизмов его реализации. Совместно с прокуратурой, министерством экономики, органами местного самоуправления и ветеранскими организациями мы ведём работу по подготовке документа ко второму чтению», — отметил Алексей Додатко.