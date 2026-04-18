Депутаты Заксобрания в первом чтении согласовали закон о квоте рабочих мест для участников СВО

«Мы системно подходим к вопросам социальной адаптации участников специальной военной операции. Значительная часть военнослужащих продолжает исполнять свой долг, однако уже сейчас есть те, кто возвращается к мирной жизни и нуждается в поддержке при трудоустройстве и социальной интеграции. Эта задача требует заблаговременного и комплексного решения. Сегодня вопросы трудоустройства участников СВО решаются в режиме индивидуального сопровождения, и большинство обращений находят своё разрешение. Тем не менее мы должны быть готовы действовать системно. Законопроект уже принят в первом чтении. В текущей редакции он предусматривает, что организации численностью свыше 100 сотрудников обязаны вести специальный учёт рабочих мест, зарезервированных по квоте для участников специальной военной операции. Для обеспечения реальной эффективности закона требуется детальная проработка механизмов его реализации. Совместно с прокуратурой, министерством экономики, органами местного самоуправления и ветеранскими организациями мы ведём работу по подготовке документа ко второму чтению», — отметил Алексей Додатко.