Воры в США начали массово сверлить автомобильные баки для кражи бензина

На фоне роста цен на бензин этот варварский способ набирает популярность. Один из водителей, Таси Малала, заметил быстрое падение уровня топлива во время поездки. В ремонтной мастерской обнаружили отверстие, проделанное дрелью. Стоимость починки составила около трёх тысяч долларов. Работники сервисов подтверждают, что теперь ремонтируют такие повреждения примерно раз в неделю.