«СКА-Хабаровск» попытается прервать серию поражений на встрече с «Ротором»

В субботу 18 апреля в Хабаровске на стадионе имени Ленина состоится матч 29-го тура Первой лиги между «СКА-Хабаровском» и волгоградским «Ротором». Игра начнётся в 17:00 по местному времени.
«Ротор» сейчас в хорошей форме: команда выиграла четыре матча подряд и занимает четвёртое место в турнирной таблице, которое даёт право на стыковые игры за выход в Премьер-лигу. У армейцев ситуация сложнее: в весенней части сезона они сумели победить только аутсайдера «Чайку» и не могут выиграть уже шесть матчей подряд.
Арбитром встречи назначен Матвей Заика из Ростова-на-Дону. В то же время, эксперты не спешат называть «Ротор» явным фаворитом — ожидается упорная борьба, в которой возможен любой исход.
Для «СКА-Хабаровска» эта игра — хороший шанс прервать неудачную серию и приблизиться к зоне стыковых матчей, а для волгоградцев — возможность укрепить своё положение в четвёрке сильнейших.