В Хабаровске проверили качество дорог, отремонтированных по нацпроектам.

По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука представители городского управления дорог и внешнего благоустройства совместно с экспертами Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в ДФО провели масштабный объезд дорожных объектов, находящихся на гарантии. Проверке подлежат трассы, отремонтированные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», а также предшествующему ему нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».
Комиссия осмотрела улицу Репина и переулок Алданский. На покрытии зафиксированы незначительные трещины, которые не влияют на безопасность, но подлежат устранению в рамках пятилетних гарантийных обязательств подрядчика.
Мэр Сергей Кравчук подчеркнул, что контроль качества — приоритет профильного управления, а взаимодействие с федеральными экспертами повышает эффективность работы. «Контроль качества наш приоритет, — заявил мэр Сергей Кравчук, комментируя итоги объезда. — Подрядчики должны усвоить: если работа выполнена некачественно, они будут возвращаться и переделывать ее до тех пор, пока не приведут в соответствие с нормативами». Глава города подчеркнул, что помощь федеральных экспертов позволяет увидеть даже скрытые недостатки, которые обычный глаз может пропустить.
Всего в план весеннего объезда включено 136 объектов. Специалисты выясняют причину дефектов: нарушение технологии или внешнее воздействие (например, аварийные работы ресурсников).
После формирования полного пакета документов у подрядчиков будет месяц на устранение замечаний. Мелкие трещины прольют битумом, серьёзные дефекты устранят методом «карт» (расшивка и замена асфальта).