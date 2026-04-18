Красноярские спасатели в поисках Усольцевых обследовали 25 километров дорог

17 апреля сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда, которые ищут пропавшую семью Усольцевых, обследовали 25 километров таежных и автомобильных дорог в районе скалы «Буратинка» у поселка Кутурчин. Родственников найти не удалось.
Поиски семьи будут продолжены, сообщили в КГКУ «Спасатель». В работе собираются использовать беспилотники.
Напомним, осенью 2025 года супруги Усольцевы решили прогуляться в течение дня по живописному маршруту, а вечером вернуться на турбазу. С ними были пятилетняя дочка Арина и корги по кличке Лада. После этого их никто не видел.
Таинственное исчезновение породило множество слухов, конспирологических версий и мифов.