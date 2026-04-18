Представлен рейтинг лучших управленцев Свердловской области

В Екатеринбурге в рамках проекта «ТОП-1000 российских менеджеров», который реализуется уже 25 лет, представили рейтинг лучших управленцев Свердловской области. По региону список опубликован впервые. Рейтинг, представленный Ассоциацией менеджеров, включает 7 функциональных и 13 отраслевых направлений.
Рейтинг помогает популяризировать успешные проекты уральских предприятий и компаний. Среди управленцев, попавших в список самых эффективных, пока только 25% женщин-руководителей. В Топ-10 лучших коммерческих директоров на 8 месте представлена коммерческий директор ИД «Комсомольская правда-Екатеринбург» Анна Горячевских.
— Вместе грести против течения легче. Давайте честно, год экономически сложный, с учетом ключевой ставки и дорогих денег, и возрастающей налоговой нагрузки, — говорит заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, рассуждая о взаимодействии власти и бизнеса в регионе.
Кандидатов на участие в рейтинге выдвигали компании и деловые объединения Екатеринбурга и Свердловской области.