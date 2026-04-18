Лодка с двумя мужчинами перевернулась на реке Чулым в Красноярском крае

В Красноярском крае на реке Чулым перевернулась лодка, в которой находились 2 мужчин.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, инцидент произошел 17 апреля в Балахтинско-Новоселовском округе в районе населенного пункта Таловая. Самостоятельно из воды смог выбраться один мужчина.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий местонахождение второго мужчины также было установлено. Его доставили в местную больницу.
