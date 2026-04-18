Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности военных действий против Кубы

«Это зависит от того, что вы понимаете под военными действиями», — сказал глава Белого дома в ответ на вопрос о том, может ли Вашингтон применить военную силу против Кубы.
Ранее президент США заявил, что Вашингтон может заняться Кубой после решения вопросов с Ираном. Трамп назвал Кубу «страной в упадке» и утверждал, что она плохо управляется. Он также говорил о возможном «дружеском контроле» над островом.
Кубинские власти осудили враждебную политику США и попытки навязать что-либо острову. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Вашингтон не имеет права требовать чего-либо от Гаваны. Он подчеркнул, что только народ решает, кто будет главой государства, а американские власти не могут принудить его к отставке.