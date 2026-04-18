Галустян нарушил правила шоу «Сокровища императора» для поцелуя с Пинчук

Во второй серии нового сезона шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ один из ведущих, российский актер, Михаил Галустян, впервые в истории программы нарушил пошел самостоятельно проходить испытание, поскольку его взяли «на слабо» и посоветовали самому преодолеть лабиринт, а блогер Екатерина Шкуро в шутку пообщела ему поцелуй от Ирины Пинчук.
Под аплодисменты артист выполнил несколько сложных элементов, после чего оступился. При этом он получил свой поцелуй от Ирины Пинчук, и, засмущавшись, вернулся на место ведущего.
— Щечка мягкая, волосатая, кололась, но приятно, — отметила блогер.
26 марта Михаил Галустян впервые вышел в свет со своей новой девушкой — визажисткой Лилией Киосе. Пара посетила премьеру фильма «Королек моей любви». Возлюбленные попозировали фотографам, после чего ушли в зал на показ. В Сети появились слухи, что Галустян уже сделал предложение Киосе, но пока пара не комментировала эту информацию.
11 марта приятели Галустяна рассказали, что актер познакомился с Лилией Киосе три года назад в Китае, где она была его визажистом на съемках шоу «Сокровища императора».