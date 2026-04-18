Скоропостижно скончался Родион Расулов, главный онколог Иркутской области

Иркутская область переживает тяжелую утрату. Скоропостижно скончался Родион Расулов, главный внештатный специалист-онколог минздрава Иркутской области, доктор медицинских наук, профессор Родион Расулов. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области.
— Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллективу Областного онкологического диспансера. Светлая память о Родионе Исмагиловиче Расулове навсегда сохранится в истории иркутского здравоохранения и в сердцах всех, кто имел честь знать этого замечательного человека и выдающегося врача, — говорится в сообщении.
Родион Расулов родился 26 октября 1966 года. Он прошел путь от медицинского брата до профессора кафедры онкологии и заместителя главного врача Областного онкологического диспансера. За 30 лет хирургической деятельности лично выполнил несколько тысяч сложнейших операций, воспитал плеяду учеников, внес весомый вклад в развитие онкологической науки и практики. Его авторитет, высочайший профессионализм и человеческая отзывчивость снискали глубокое уважение коллег и пациентов.