Скоропостижно скончался Родион Расулов, главный онколог Иркутской области

Родион Расулов родился 26 октября 1966 года. Он прошел путь от медицинского брата до профессора кафедры онкологии и заместителя главного врача Областного онкологического диспансера. За 30 лет хирургической деятельности лично выполнил несколько тысяч сложнейших операций, воспитал плеяду учеников, внес весомый вклад в развитие онкологической науки и практики. Его авторитет, высочайший профессионализм и человеческая отзывчивость снискали глубокое уважение коллег и пациентов.