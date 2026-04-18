Синоптик предупредила москвичей о похолодании в выходные

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Холодная погода с дождями и сильным ветром ожидается в Москве в эти выходные, в субботу температура поднимется до плюс десяти градусов, в воскресенье воздух прогреется лишь до плюс семи градусов, порывы ветра достигнут 14 метров в секунду, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик рассказала, что теплой погоды в выходные в Москве не будет. Ожидается пониженное атмосферное давление, столица окажется в тыловой части циклона, откуда в регион хлынет холодный арктический воздух.
«В субботу фон температуры будет уже ниже климатической нормы. Днем будет дождь, но он будет носить локальный характер. Минимальная температура в субботу в утренние часы — плюс четыре — плюс шесть градусов, по региону — от трех до восьми градусов тепла. Дневная температура будет чуть ниже, чем в пятницу: в Москве 8−10 градусов выше ноля, по области — от плюс восьми до плюс 11 градусов. Еще сохранит направление восточный ветер, но не очень сильный», — отметила Позднякова.
Она уточнила, что в воскресенье погода будет облачная с прояснениями, местами пройдет временный дождь. Ночью станет прохладнее: в Москве минимальная температура составит плюс два — плюс четыре градуса, по региону — от плюс одного до плюс шести градусов.
«Дневная температура за счет смены направления ветра и его усиления в Москве поднимется до плюс пяти — плюс семи и по региону до плюс пяти — плюс восьми градусов. Усилится ветер, днем порывы северо-восточного ветра будут достигать 12−14 метров в секунду. Поэтому будет казаться, что на улице сразу стало очень холодно», — подчеркнула Позднякова.