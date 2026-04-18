5 исторических мест Башкирии, которые гремят на всю страну

Пожалуй, самая главная наша достопримечательность — наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш. Их нарисовал первобытный художник двадцать тысяч лет назад — за 15 тысяч лет до постройки пирамид в Египте и изобретения колеса. Раньше такие старые изображения видели только во Франции и Испании, но 60 лет назад выяснилось, что и на Урале были талантливые первобытные художники. Всего в пещере нашли 204 рисунка, в основном это мамонты с мамонтятами, носороги, лошади, но есть и уникальный образец. Это первое в мире изображение верблюда! Его тоже нашли случайно — думали сначала, что «человечек», но, когда почистили изображение, у фигурки появились горбы.