5 исторических мест Башкирии, которые гремят на всю страну

В Международный день памятников и исторических мест мы рассказываем о самых древних и важных памятниках на карте республики.
1. Торатау. Одна из старейших гор в мире
Торатау (переводится как «крепость-гора»), как и другие шиханы — фрагмент кораллового рифа древнего Пермского моря. Он состоит из окаменевших моллюсков, водорослей и кораллов и это одна из древнейших гор на Земле, ей около 285 миллионов лет.
На территории шихана живет более 120 видов животных и растет более 400 видов растений, в том числе краснокнижные и так называемые «эндемики». Это означает, что такой вид есть только здесь и больше нигде в мире.
Несколько лет назад республика выделила деньги, и под контролем экологов на вершину горы провели большую удобную лестницу, по которой удобно подниматься и которая не вредит местной флоре и фауне. Благодаря этому турпоток на шихан вырос в разы, а затоптанные туристами тропы стали восстанавливаться. Теперь сюда без титанических усилий могут подняться и дети, и пенсионеры. Туризм сюда стал более экологичным! Благодаря потоку туристов, вокруг появилась хорошая инфраструктура: прогулочная дорожка, несколько кафе, пасека, этнокомплекс из юрт, сувенирная лавка.
В декабре 2018 года в Башкирии создали геопарк «Торатау». Он занимает более 4 тысяч квадратных километров и находится на территории четырех районов — Ишимбайского, Стерлитамакского, Гафурийского, Мелеузовского. Осенью 2025 года «Торатау» получил статус глобального геопарка ЮНЕСКО, а в середине апреля это решение официально закрепили на сессии в Париже.
2. Шульган-Таш. Древнейшие в мире рисунки
Пожалуй, самая главная наша достопримечательность — наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш. Их нарисовал первобытный художник двадцать тысяч лет назад — за 15 тысяч лет до постройки пирамид в Египте и изобретения колеса. Раньше такие старые изображения видели только во Франции и Испании, но 60 лет назад выяснилось, что и на Урале были талантливые первобытные художники. Всего в пещере нашли 204 рисунка, в основном это мамонты с мамонтятами, носороги, лошади, но есть и уникальный образец. Это первое в мире изображение верблюда! Его тоже нашли случайно — думали сначала, что «человечек», но, когда почистили изображение, у фигурки появились горбы.
Летом 2022 года в двух километрах от пещеры открылся первый в мире музей наскальной живописи эпохи палеолита. Он рассказывает о событиях от «Большого взрыва» до каменного века и так классно и нескучно, что его признали одним из лучших музеев России. Там всем нужно побывать (автор был три раза, нет, даже четыре!). С мая 2026 и до 2028 года посетители музея «Шульган-Таш» смогут увидеть огромные бивни древнего мамонта-великана, которые нашли в вечной мерзлоте Якутии.
В 2025 году наскальные рисунки в Шульган-Таше внесли в список наследия ЮНЕСКО. Это означает, что пещера теперь под охраной международного сообщества. Её сохранность, исследования и туризм будут развиваться под контролем экспертов.
Рисунки нашли не историки-археологи, а зоолог Александр Рюмин. Он специально устроился работать в заповедник, чтобы искать следы древней цивилизации. В свободное от основных обязанностей время он ходил в пещеру с мощными аккумуляторами и осматривал квадрат за квадратом. И нашел! Но ему никто не поверил, наоборот — обвинили в подделке и уволили. Лишь через год в Бурзянский район из Москвы приехали ученые, которые подтвердили правоту Рюмина. Благодаря его энтузиазму и настойчивости пещера стала мировой достопримечательностью.
3. Мавзолей Тура-хана. Жемчужина золотоордынского зодчества
Мавзолей Тура-хана в Чишминском районе — единственный памятник золотоордынской архитектуры на Южном Урале, который дошёл до нас почти в непотревоженном виде. Почти 700 лет мавзолей простоял без глубокой реставрации, сохраняя дух эпохи. Вы сможете не просто посмотреть на старину, но и буквально прикоснуться к подлинной каменной кладке — здесь нет музейных витрин и ограждений. Это свидетель эпохи великих империй, современник походов Тамерлана и расцвета Золотой Орды. Сейчас власти республики ведут работу, чтобы включить его в список ЮНЕСКО.
Несколько лет назад мавзолей привели в порядок, вокруг провели археологические раскопки, построили удобную деревянную эко-тропу, по которой удобно подниматься наверх и спускаться вниз. У трассы заработал большой красивый визит-центр с небольшим выставочным залом, сценой и кафе. Ближайшие годы тут построят большой современный музей кочевых цивилизаций, который будет раскрывать феномен кочевья как особого образа жизни — постоянного движения кочевых народов в степях и связанного с этим высокого уровня мобильности и коммуникаций. Через дорогу от музея появится Центр башкирской лошади и ловчих птиц, два ипподрома, крытый манеж, ремесленная этнодеревня и СПА-отель «Кочевник».
Мавзолей Тура-хана привлекает тысячи туристов. Сюда ездят на паломничество, сделать красивую фотосессию в степи на закате, на многочисленные лекции и концерты, которые проходят в визит-центре.
4. Воскресенское. Один из старейших металлургических заводов Урала
Воскресенский медеплавильный завод — старейшее и одно из самых крупных металлургических производств на Южном Урале. Завод построили в 1745 году еще при Екатерине Великой, его захватывал и отливал пушки сам Емельян Пугачев. завод проработал 150 лет и закрылся после падения цен на чугун. Само здание сохранилось до сих пор — это памятник истории, охраняемый государством. После реконструкции прилегающая территория старейшего на Южном Урале медеплавильного завода стала новым общественным пространством, куда постоянно приезжают туристы.
Воскресенское — очень аутентичное село. Работать на заводе сюда привезли крепостных крестьян из Тамбовской, Симбирской и Рязанской губерний. Как рассказывает руководитель местного дома культуры и хранительница музея Наталья Смирнова, потомки приехавших крестьян сохранили все свои обряды, обычаи и даже древнерусский язык. Сельчане дружно и с размахом отмечают старый Новый год, день Ивана Купалы, Яблочный спас и другие исконно русские народные праздники.
Одна из неожиданных фишек села — картинная галерея. В годы Великой Отечественной войны сюда эвакуировали одаренных учащихся московской художественной школы. Они выросли и почти все стали заслуженными академиками, выдающимися художниками. Их так и называют — «художники-воскресенцы». Через 30 лет после окончания войны они приехали в село, привезли свои картины и помогли в создании картинной галереи.
5. Памятник Салавату Юлаеву
Главная достопримечательность и символ Уфы, куда без исключения приходили все туристы и гости столицы. И которую мы чуть было не потеряли.
Крупнейшую конную статую Европы, созданную скульптором Сосланбеком Тавасиевым, установили в 1967 году. На открытии ему присвоили звание народного художника БАССР, а в 1970 году он был удостоен Государственной премии СССР. За более чем полвека скульптуру ни разу не ремонтировали, из-за чего памятник прогнил буквально насквозь и мог в любой момент разрушиться от обычного ветра.
Осенью 2025 года статую разобрали и увезли в мастерскую на два года. Работы ведутся под контролем Российской академии художеств и наблюдательного совета при управлении по государственной охране объектов культурного наследия Башкортостана.
«Изначально планировалось отлить памятник из бронзы. Но в 60-х годах надо было обогнать американцев и улететь в космос, все цветные металлы шли понятно куда. Так что же делать — бронзу не выдают и не выдают, гипсовая модель начинает уже разрушаться, и принимается решение отливать в чугуне. А модель почти рассыпалась — надо лить быстро, сроки поджимают — нужно открывать памятник к ноябрьским праздникам. Торопились, заливали чугун не самого лучшего качества, с большим содержанием шлака. Никакого осуждения — что могли, то сделали», — говорит реставратор Андрей Кудрявцев.
Наша главная достопримечательность вернется на свое место осенью 2027 года, к своему 60-летию.
Текст: Станислав Шахов.