В Хабаровске 8-летний мальчик утонул в искусственном водоёме

В Хабаровске утонул 8-летний мальчик — он провалился под лёд искусственного водоёма в овраге неподалёку от жилого массива и гаражей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Трагедия произошла вечером 17 апреля возле котлована в Индустриальном районе, где погибший гулял со сверстниками. Пока остальные обходили овраг по берегу, мальчик вышел на тонкий лёд и провалился. Крики ребёнка услышал прохожий мужчина, который пытался его спасти, но не смог.
Прибывшие спасатели МЧС и городской аварийно-спасательной службы немедленно начали поисковые работы. Под рыхлым крошевом льда дно было завалено кустами и мусором, видимость была очень плохой, а глубина местами превышала два метра. С помощью водолазного снаряжения и надувного трапа водолазам постепенно удалось обследовать дно и найти тело ребёнка.
Спасатели передали тело мальчика сотрудникам следственных органов. Психологи МЧС на месте оказали первую психологическую помощь и поддержку родным и близким.
В ГУ МЧС по Хабаровскому краю напоминают родителям, что весной опасность представляют любые водоёмы — как природные, так и искусственные. Котлованы, овраги и глубокие ямы оттаивают медленнее, но лёд на них быстро становится рыхлым и ненадёжным. Важно знать, где проводят время дети, и не допускать игр в опасных местах.