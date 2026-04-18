Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске 8-летний мальчик утонул в искусственном водоёме

Его тело нашли и подняли водолазы МЧС.

В Хабаровске утонул 8-летний мальчик — он провалился под лёд искусственного водоёма в овраге неподалёку от жилого массива и гаражей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Трагедия произошла вечером 17 апреля возле котлована в Индустриальном районе, где погибший гулял со сверстниками. Пока остальные обходили овраг по берегу, мальчик вышел на тонкий лёд и провалился. Крики ребёнка услышал прохожий мужчина, который пытался его спасти, но не смог.

Прибывшие спасатели МЧС и городской аварийно-спасательной службы немедленно начали поисковые работы. Под рыхлым крошевом льда дно было завалено кустами и мусором, видимость была очень плохой, а глубина местами превышала два метра. С помощью водолазного снаряжения и надувного трапа водолазам постепенно удалось обследовать дно и найти тело ребёнка.

Спасатели передали тело мальчика сотрудникам следственных органов. Психологи МЧС на месте оказали первую психологическую помощь и поддержку родным и близким.

В ГУ МЧС по Хабаровскому краю напоминают родителям, что весной опасность представляют любые водоёмы — как природные, так и искусственные. Котлованы, овраги и глубокие ямы оттаивают медленнее, но лёд на них быстро становится рыхлым и ненадёжным. Важно знать, где проводят время дети, и не допускать игр в опасных местах.