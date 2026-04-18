В Хабаровске 8-летний мальчик утонул в искусственном водоёме

В ГУ МЧС по Хабаровскому краю напоминают родителям, что весной опасность представляют любые водоёмы — как природные, так и искусственные. Котлованы, овраги и глубокие ямы оттаивают медленнее, но лёд на них быстро становится рыхлым и ненадёжным. Важно знать, где проводят время дети, и не допускать игр в опасных местах.