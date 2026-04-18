В Хабаровске по поручению мэра приведут в порядок городские светофоры

В рамках двухмесячника по санитарной уборке в Хабаровске начали очистку светофоров. По поручению мэра Сергея Кравчука специалисты НПЦОДД проводят весеннюю «помывку» оборудования и внедряют системы с искусственным интеллектом, способные анализировать дорожную ситуацию и предотвращать заторы.
На балансе города находится 268 светофорных объектов. Работа по их содержанию ведётся ежедневно: бригады объезжают перекрёстки, проверяют исправность, заменяют линзы и очищают оборудование.
Интеллектуальная система управления базируется на выделенных серверах. Искусственный интеллект анализирует алгоритмы движения по часам и дням недели, после чего самостоятельно корректирует фазы переключения. Для передачи сигнала используется оптоволокно — исключаются помехи и «глушение».
Особое внимание уделяется безопасности пешеходов. Фазы перехода рассчитываются с учётом ширины дороги и близости социальных объектов, включая школы и больницы, чтобы дорогу могли спокойно перейти дети и маломобильные граждане.
Город закупает современное оборудование: звуковые информаторы для слабовидящих пешеходов, увеличенные линзы (300 мм) со встроенным обратным отсчётом времени на крупных трассах (улица Карла Маркса).
Мэр Сергей Кравчук подчеркнул, что безопасность на дорогах зависит не только от качества асфальта, но и от чёткой работы средств регулирования.
Двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству объявлен мэром с 1 апреля. Каждую пятницу проводятся санитарные дни.
До конца мая предстоит навести порядок в 2460 дворах, очистить 41 бесхозную территорию, ликвидировать 27 свалок, отремонтировать 47 детских и спортивных площадок, установить урны, заменить скамейки, обновить разметку, отремонтировать ограждения и знаки.