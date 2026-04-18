Корреспондент «РГ» стала звонарем в Светлую седмицу

Обычно у звонаря Руслана есть помощник, потому что одновременно справиться с семью колоколами невозможно. Семь — немного, в некоторых храмах есть и двенадцать. Но сейчас бывают и такие колокольни, когда настоящий звонарь не нужен. На них установлена электронная звонница: нажал на кнопку и раздался перезвон. К счастью, они нечасто встречаются.