Корреспондент «РГ» стала звонарем в Светлую седмицу

В субботу до вечера, в последний день Светлой седмицы, как называют православные верующие первые семь дней после Пасхи Христовой, каждый желающий может прийти в храм и позвонить в колокола. Этой возможностью воспользовалась и корреспондент «РГ» в Старопокровской церкви Пресвятой Богородицы Ростова-на-Дону, построенной на месте первой церкви крепости святого Димитрия Ростовского, которая позже стала столицей Дона.
Это был уже третий раз со дня пасхального воскресения, когда я смогла ощутить себя причастной к созданию музыки колокольного перезвона.
В Светлую седмицу, начинающуюся в день Пасхи и заканчивающуюся накануне Антипасхи — перед вечерней службой в субботу, когда закрываются Царские врата — каждый желающий может прийти в церковь и позвонить в колокола.
Традиция возникла в XVIII веке и просуществовала до 1918 года. После революции колокольный звон на Пасху прекратился. Он возродился в 1990-е годы.
Фото: Сергей Рутта/РГ.
«Благая весть, что Христос воскрес, общий праздник, дают возможность звонить в колокола тем, кто этого хочет и для кого это имеет значение. Никакое умение не требуется, просто желание», — поясняет звонарь Старопокровского храма Руслан.
Надо отметить, что колокольни все разные. В этой церкви она состояла из семи колоколов — одного большого, трех средних и трех маленьких. Особая физическая сила для того, чтобы привести в движение металлическую пластину внутри них, так называемый язык колокола, не нужна.
Фото: Сергей Рутта/РГ.
Главное — ритмично тянуть за веревку, идущую от металлического язычка. Если звонишь в три центральных, тогда держишь два канатика в обоих руках. Для начинающих правила просты: задача хотя бы просто удержать веревки и не превратить перезвон в бессмысленную какофонию звуков.
Но настоящий звонарь вкладывает в каждое свое движение душу. Поэтому в один день мелодия, которую он создает, может получиться веселой, в другой — нежной, в третий — грустной.
Фото: Сергей Рутта/РГ.
Обычно у звонаря Руслана есть помощник, потому что одновременно справиться с семью колоколами невозможно. Семь — немного, в некоторых храмах есть и двенадцать. Но сейчас бывают и такие колокольни, когда настоящий звонарь не нужен. На них установлена электронная звонница: нажал на кнопку и раздался перезвон. К счастью, они нечасто встречаются.
Чтобы позвонить в настоящие колокола с Светлую седмицу, нужно подойти в церковную лавку. В некоторых храмах могут быть ограничения, например требуется благословение настоятеля. Гостей должен обязательно сопровождать кто-то из сотрудников храма или сам церковный звонарь. Поднимаясь на колокольню, нужно крепко держаться за перила лестницы — как правило, она очень крутая — чтобы не спотыкнуться и не упасть. Перед тем, как звонить, новички проходят инструктаж.
После окончания перезвона, когда эмоции буквально переполняют, надо отдышаться и успокоиться и только потом спускаться вниз.