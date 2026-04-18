Стали известны финалисты 14-го сезона шоу «Голос»

В результате завершения второго полуфинала 14 сезона шоу «Голос» в финал вышли Алексей Смирнов, Арсен Степанян, Эльмира Караханова и Александр Гузко.
Последнее время пользователи Сети отдают предпочтения участникам команды художественного руководителя Михайловского театра Ильдара Абдразакова, который тонко чувствует музыку и дает правильные комментарии.
В свою очередь он заявил, что получает несравненное удовольствие, когда его подопечные, Эльмира Караханова из Новокузнецка и москвичка Валерия Петрова, поют на сцене.
— Эльмира сделала все очень задорно, ярко и голос прекрасно звучал. Задача на полуфинал — раскрыться еще больше, подчеркнуть владение голосом, а это у нее есть. Лера показала себя очень здорово, я даже не ожидал. Но ее можно еще раскрывать и раскрывать! — заявил Абдразаков перед выходом девушек на сцену.
