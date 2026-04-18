«Кажется, дела идут хорошо»: Трамп расказал о новостях по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил о довольно хороших новостях, связанных с Ближним Востоком и Ираном, однако не стал сообщать подробности.
«Мы получили некоторые довольно хорошие новости 20 минут назад, кажется, что дела идут хорошо с Ираном на Ближнем Востоке», — сказал американский лидер.
Трамп не стал уточнять, о какой именно новости идет речь, но отметил, что на выходных планируются переговоры. Кроме того, утром в субботу, 18 апреля, он намерен провести пресс-конференцию, которая, как он утверждает, не относится напрямую к Ирану.
«Я ожидаю, что вещи будут идти хорошо», — подчеркнул Трамп.
Накануне Трамп заявил о намерении извлечь высокообогащенный уран с атакованных в июне 2025 года иранских ядерных объектов (Исфахан, Натанз, Фордо) и вывезти его. Незадолго до этого американский лидер говорил о том, что удар США и Израиля по Ирану якобы спас страны Персидского залива от ядерной атаки и захвата со стороны Тегерана. По его мнению, иранское ядерное оружие «могло появиться уже через две недели или месяц».