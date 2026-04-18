«Кажется, дела идут хорошо»: Трамп расказал о новостях по Ирану

Накануне Трамп заявил о намерении извлечь высокообогащенный уран с атакованных в июне 2025 года иранских ядерных объектов (Исфахан, Натанз, Фордо) и вывезти его. Незадолго до этого американский лидер говорил о том, что удар США и Израиля по Ирану якобы спас страны Персидского залива от ядерной атаки и захвата со стороны Тегерана. По его мнению, иранское ядерное оружие «могло появиться уже через две недели или месяц».